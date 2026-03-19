Calcio
Fiorentina ai quarti di finale di Conference League! Successo in rimonta dei viola contro il Rakow
Dopo aver superato lo Jagiellonia, la Fiorentina concede il bis anche contro il Rakow e stacca con autorità il pass per i quarti di finale di Conference League. I viola si impongono 2-1 al termine di una sfida combattuta, ribaltando lo svantaggio iniziale e dimostrando carattere e qualità nei momenti decisivi.
Si ripartiva dal successo per 2-1 maturato all’andata al Franchi, ma la trasferta in terra polacca, sul campo neutro di Sosnowiec, si rivela tutt’altro che semplice. Nel primo tempo la squadra viola prova a fare la partita, costruendo alcune buone occasioni soprattutto con Kean e Fagioli, ma senza riuscire a trovare il guizzo vincente.
L’equilibrio si spezza subito in avvio di ripresa: al 46’ è Struski a portare in vantaggio il Rakow con un preciso diagonale rasoterra che sorprende Christensen. Il gol accende la partita e costringe la Fiorentina a reagire. La risposta dei gigliati arriva con i cambi e con un atteggiamento più aggressivo. L’ingresso di Piccoli dà nuova energia all’attacco e proprio lui si rende subito pericoloso. Al 69’, sugli sviluppi di un’azione insistita, arriva il pareggio: il tiro di Ndour viene deviato decisivamente da Piccoli, beffando il portiere polacco e ristabilendo l’equilibrio.
Nel finale la Fiorentina gestisce con attenzione i tentativi del Rakow, che prova a riportarsi avanti senza successo. All’84’ Brunes cade in area sull’uscita di Christensen ma non pare esserci contatto. Il direttore di gara ravvisa il calcio di rigore e il Check del Var ribalta il giudizio. Giallo a Brunes per simulazione e a Ndour per proteste in precedenza. Nei minuti di recupero, con i polacchi sbilanciati in avanti, arriva il colpo del definitivo 2-1: Pongracic, appena entrato, intercetta un pallone e lo spedisce dalla distanza nella porta sguarnita, chiudendo i conti.
È il sigillo che vale la vittoria e la qualificazione. La Fiorentina avanza così ai quarti di finale, confermando il proprio percorso europeo e continuando a coltivare ambizioni importanti nella competizione. Sul suo cammino ci sarà la vincente tra Crystal Palace e AEK Larnaca.