Fiorentina ai quarti di finale di Conference League! Successo in rimonta dei viola contro il Rakow

Dopo aver superato lo Jagiellonia, la Fiorentina concede il bis anche contro il Rakow e stacca con autorità il pass per i quarti di finale di Conference League. I viola si impongono 2-1 al termine di una sfida combattuta, ribaltando lo svantaggio iniziale e dimostrando carattere e qualità nei momenti decisivi.

Si ripartiva dal successo per 2-1 maturato all’andata al Franchi, ma la trasferta in terra polacca, sul campo neutro di Sosnowiec, si rivela tutt’altro che semplice. Nel primo tempo la squadra viola prova a fare la partita, costruendo alcune buone occasioni soprattutto con Kean e Fagioli, ma senza riuscire a trovare il guizzo vincente.

L’equilibrio si spezza subito in avvio di ripresa: al 46’ è Struski a portare in vantaggio il Rakow con un preciso diagonale rasoterra che sorprende Christensen. Il gol accende la partita e costringe la Fiorentina a reagire. La risposta dei gigliati arriva con i cambi e con un atteggiamento più aggressivo. L’ingresso di Piccoli dà nuova energia all’attacco e proprio lui si rende subito pericoloso. Al 69’, sugli sviluppi di un’azione insistita, arriva il pareggio: il tiro di Ndour viene deviato decisivamente da Piccoli, beffando il portiere polacco e ristabilendo l’equilibrio.

Nel finale la Fiorentina gestisce con attenzione i tentativi del Rakow, che prova a riportarsi avanti senza successo. All’84’ Brunes cade in area sull’uscita di Christensen ma non pare esserci contatto. Il direttore di gara ravvisa il calcio di rigore e il Check del Var ribalta il giudizio. Giallo a Brunes per simulazione e a Ndour per proteste in precedenza. Nei minuti di recupero, con i polacchi sbilanciati in avanti, arriva il colpo del definitivo 2-1: Pongracic, appena entrato, intercetta un pallone e lo spedisce dalla distanza nella porta sguarnita, chiudendo i conti.

È il sigillo che vale la vittoria e la qualificazione. La Fiorentina avanza così ai quarti di finale, confermando il proprio percorso europeo e continuando a coltivare ambizioni importanti nella competizione. Sul suo cammino ci sarà la vincente tra Crystal Palace e AEK Larnaca.