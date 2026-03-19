Skicross, Deromedis e Galli promossi in Coppa del Mondo. Tomasoni avanza, Howden gestisce a Craigleith

A Craighleith (Canada) sono andate in scena le qualificazioni per la gara-1 che animerà l’intenso fine settimana riservato alla Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle che è ormai giunta nella fase conclusiva della sua intensa stagione. Simone Deromedis ha concluso al 18mo posto con il tempo di 47.50, attardato di 83 centesimi dal francese Youri Duplessis-Kergormard, il più veloce della sessione (46.67) con tre centesimi di margine sul connazionale Melvin Tchiknavorian e nove centesimi sullo svizzero Jonas Lenherr.

Il Campione Olimpico di Milano Cortina 2026 non ha strabiliato nella prestazione cronometrata, ma tutto può cambiare quando ci sarà a che fare con i corpo a corpo nella giornata di sabato 21 marzo. Il miglior italiano è stato Dominik Zuech (sesto a 0.22), alle spalle del canadese Reece Howden (il leader della classifica generale è quarto a dieci centesimi) e dell’altro elvetico Alex Fiva (a 0.16). Promosso al tabellone a eliminazione diretta anche Federico Tomasoni (l’argento olimpico è 20mo a 0.91), mentre Edoardo Zorzi è il primo degli esclusi (33mo a 1.44) e Yanick Gunsch non ha terminato la prova.

Sul fronte femminile, Jole Galli ha chiuso in decima posizione con un distacco di 78 centesimi dalla tedesca Daniela Maier e ha superato il turno. Alle spalle della tedesca si sono piazzate la francese Marielle Berger Sabbatel (a 0.25) e la padrona di casa Hannah Schmidt (a 0.26), mentre la svedese Sandra Naeslund è stata clamorosamente eliminata dopo non aver portato a termine la propria prova e ora la lotta per la Sfera di Cristallo si è riaperto. Venerdì 20 marzo andranno in scena le qualificazioni per la gara-2 in programma domenica, sabato si disputerà il tabellone finale di gara-1.