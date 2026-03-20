Federico Riva prova lo sprint ai Mondiali Indoor e vola in finale sui 1500, sogni di medaglia. Arese out

Federico Riva ha dettato legge nella propria batteria dei 1500 metri ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, incominciati oggi a Torun (Polonia). Il 25enne romano ha corso con l’accortezza tattica che lo contraddistingue e sfruttando al meglio la sua proverbiale accelerazione finale, testando lo sprint in vista della finale, a cui si presenterà con ambizioni di medaglia.

Il primatista nazionale (3:33.04 lo scorso 19 febbraio) è rimasto nelle posizioni di vertice del gruppo che ha lasciato andare in fuga lo sloveno Rok Markelj nelle battute iniziali della gara, poi ha lanciato l’inseguimento a un buon ritmo, è andato a riprendere il balcanico nel corso dell’ultimo giro e poi ha provato la volata, andando a conquistare il primo posto con il tempo di 3:40.52, lasciandosi alle spalle l’australiano Adam Spender (3:40.79) e lo statunitense Nathan Green (3:40.97).

Il romano si è meritato l’approdo alla finale, mentre Pietro Arese ha pagato un contatto con il canadese Foster Malleck nel corso del penultimo giro e poi nell’ultima tornata gli è mancato un po’ il cambio di ritmo, non riuscendo a rimanere insieme agli avversari e chiudendo la terza batteria all’ottavo posto con il tempo di 3:40.91.

Lo spagnolo Mariano Garcia si è imposto con il crono di 3:38.19, superando il turno insieme al francese Titouan Le Grix (3:38.92) e all’olandese Samuel Chapple (3:39.03). La seconda batteria porta la firma dello svedese Samuel Pilhstroem (3:43.38), promosso con il portoghese Isaac Nader (3:43.58) e lo spagnolo Carlos Saez (3:43.75).