Ludovica Cavalli vola in finale nei 1500 ai Mondiali indoor! Zenoni eliminata con pochi rimpianti

Ludovica Cavalli centra il grande obiettivo della vigilia e stacca il pass per la finale dei 1500 metri ai Campionati Mondiali indoor di atletica 2026, in corso di svolgimento presso la Kujawsko-Pomorska Arena di Torun (in Polonia). Si tratta del miglior risultato della carriera in una rassegna iridata al coperto per la genovese, che vantava un 11° posto come piazzamento più prestigioso sulla distanza ai Mondiali outdoor del 2023.

La 25enne ligure allenata da Thomas Dreissigacker si è destreggiata abilmente nel gruppo in occasione della prima batteria, seguendo l’azione della francese Agathe Guillemot ai -400 e venendo superata nell’ultimo rettilineo solamente dalla statunitense Nikki Hiltz. Cavalli ha chiuso dunque in terza piazza con il tempo di 4:16.45 (gara tattica), conquistando uno dei tre slot a disposizione in ogni heat senza ripescaggi e approdando in finale.

Fuori dai giochi purtroppo l’altra azzurra Marta Zenoni, impegnata in una durissima terza batteria che vedeva come riferimenti la britannica Georgia Hunter Bell (prima in 4:12.09) e l’australiana Jessica Hull (seconda in 4:12.45). L’ultimo posto utile per la qualificazione è stato occupato dalla statunitense Gracie Morris (4:12.57), mentre la primatista italiana Zenoni ha pagato dazio nella volata conclusiva dovendo accontentarsi del quinto posto in 4:13.17 e mancando l’appuntamento con la finale che andrà in scena domenica.