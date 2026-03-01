Federica Brignone: “Ho poca confidenza con i salti, ho paura di sentire le fitte”

Federica Brignone è ottava, dopo le prime trenta atlete, nel secondo ed ultimo superG femminile di Soldeu (Andorra), che chiude il fine settimana di gare: l’azzurra non si sbilancia sulla presenza in Val di Fassa, ma si mostra estremamente serena ai microfoni di Rai 2 HD.

L’analisi della gara: “Sopra ho corretto la linea prima del salto del piano e lì ho sbagliato, ma ho poca confidenza con i salti, è dove faccio più fatica, ho paura di sentire le fitte e sostanzialmente mi manca un po’ di allenamento. Peccato, perché alla fine faccio una bella gara, ma comunque non sono riuscita magari ad esprimermi al mio livello, però per metà gara l’ho fatto. Pazienza, va così“.

L’italiana è comunque serena per quello che sta facendo: “Io sono tranquilla, sto facendo quello che mi piace, è chiaro che questa settimana è stata abbastanza tosta, però io sono contenta di essere qui e di stare col gruppo, stare con le ragazze, sciare e fare quello che mi piace, quindi sono felice così“.