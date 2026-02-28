Sci alpino, Laura Pirovano: “Fatto uno step in avanti, ma ho perso molto nella parte bassa”

Una giornata in chiaroscuro per Laura Pirovano. L’atleta si è rivelata la seconda migliore del comparto azzurro in occasione del superG di Soldeu, prova valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Nello specifico la nostra portacolori si è dovuta accontentare di un piazzamento fuori dalla top 5.

Precisamente la nativa di Trento, complice anche una seconda parte più lenta, ha raccolto un gap di 1:42 rispetto alla leader, la tedesca Emma Aicher, la quale ha segnato un tempo di 1:26.72. Una volta arrivata in zona mista, Pirovano ha commentato quanto fatto ai microfoni di Rai 2.

“Mi consolo con la regolarità – ha detto la sciatrice – Sono contenta della mia sciata e di come affronto le gare. C’è sempre un pezzo che non riesco a far funzionare troppo bene. Oggi guarderò i video, mi hanno detto che ho perso molto nella parte bassa qui sotto, cercherò di capire cosa successo in vista di domani”.

Pirovano ha quindi chiosato: “Buona la mia velocità in alcuni tratti? Meno male, almeno so di aver fatto uno step in avanti rispetto a ieri, dove ho litigato con la pista. Oggi invece l’ho sentita più mia, speriamo quindi di migliorare”.