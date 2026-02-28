Mathieu van der Poel torna alla sua maniera. Dominata la Omloop Nieuwsblad

Prima gara stagionale e prima vittoria per Mathieu van der Poel. Il neerlandese è tornato in gara alla sua maniera: dominando in lungo e in largo la Omloop Nieuwsblad, alla sua prima presenza in carriera. Successo numero 57 per l’ex campione del mondo che ha fatto la differenza staccando tutti i rivali su un percorso ideale alle sue caratteristiche: sui muri ed il pavé è veramente imbattibile.

Cinque corridori sono andati all’attacco nelle prime fasi di gara: Jelte Krijnsen (Team Jayco AlUla), Alexis Renard (Cofidis), Clement Alleno (Burgos Burpellet BH), Vincent Van Hemelen (Team FLanders – Baloise) ed Alexys Brunel (TotalEnergies). A circa 50 chilometri dall’arrivo è arrivato l’attacco di Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) che sul Molenberg ha fatto il vuoto.

Ripresi i fuggitivi, staccati i contrattaccanti, fuga solitaria per il neerlandese che si è lanciato poi verso il traguardo di Ninove. Tutto facile, come avevamo visto qualche settimana fa nel ciclocross: non c’è stata possibilità per i rivali di contrastarlo.

Seconda posizione per l’altro atleta dei Paesi Bassi Tim Van Dijke (Red Bull – BORA – hansgrohe) a 22”, terzo è Florian Vermeersch (UAE Team Emirates – XRG). Quarto Christophe Laporte, quinto Aimé De Gendt, quindicesimo e migliore degli italiani Matteo Trentin, sfortunato protagonista di una caduta nel momento decisivo della gara.