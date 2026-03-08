L’analisi cruda di Frederic Vasseur: “Mercedes avanti mezzo secondo in Australia, ma conta lo sviluppo”

Frederic Vasseur (Team Principal della Ferrari) non si nasconde dietro un dito nell’analisi del GP d’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. La gara di Melbourne ha confermato la superiorità della Mercedes, anche se nella domenica dell’Albert Park il margine di vantaggio delle Frecce d’Argento è stato meno sensibile di quello che si manifestato nelle qualifiche.

Alla fine, doppietta con George Russell e Kimi Antonelli, seguiti da Charles Leclerc e Lewis Hamilton, mentre il resto della concorrenza fa decisamente fatica. “E’ stata una bella gara“, le prime parole di Vasseur ai microfoni di Sky Sport. All’ingegnere francese è stato chiesto se la strategia di non entrare ai box nel regime della prima Virtual Safety Car fosse stato un errore.

“Non ho la sfera di cristallo, ma non penso. In quella fase nessuno si aspettava di fare una sosta. Noi avevamo un obiettivo preciso di fermarci solo una volta e quindi dovevamo attendere. Mercedes era più veloce di noi e quindi aveva del margine“, ha sottolineato.

“Il divario emerso nelle qualifiche è stato eccessivo perché noi abbiamo commesso degli errori. Dobbiamo imparare per la prossima gara. Probabilmente, il gap di Mercedes su questa pista era di mezzo secondo, ma la cosa che conta ora è lo sviluppo. Sapevamo che il risultato in Australia non era quello che pesava di più, ma quello che potremo fare di week end in week end“, ha affermato Vasseur.

La prossima settimana si tornerà subito in pista in Cina: “Sarà una pista molto diversa, con temperature più basse. Questo probabilmente era un tracciato più difficile per la gestione dell’energia. Lì la storia potrebbe essere diverse e si ripartirà tutti da zero“.