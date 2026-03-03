F1, tutte le squadre ed i piloti del Mondiale 2026. L’elenco completo

Siamo giunti ai nastri di partenza della settantasettesima edizione del Mondiale di Formula Uno. Il 2026 ci regalerà altre 24 gare di altissimo livello con la novità che i team saranno 11 e non più 10. Lando Norris parte da campione del mondo assieme alla sua McLaren che ha dominato nei costruttori.

Come detto, ci sarà una prima grande novità. Lo sbarco del team Cadillac nel Circus che porterà le vetture da 20 a 22. Al volante due volti noti come il messicano Sergio Perez e il finlandese Valtteri Bottas. Un altro cambiamento vedrà l’avvio dell’era Audi in Formula Uno che prenderà il posto della Sauber con i piloti che, tuttavia, rimarranno Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto.

Per il resto il mercato piloti non ha visto particolari scossoni. In McLaren rimarranno Lando Norris e Oscar Piastri, in Mercedes confermati George Russell ed il nostro Andrea Kimi Antonelli, quindi in Ferrari proseguirà la coppia Charles Leclerc-Lewis Hamilton. Un cambiamento si è visto in Red Bull con Max Verstappen che sarà affiancato da Isack Hadjar che lascia la Racing Bulls dopo, invece, farà il suo esordio Arvid Lindblad. Tutto confermato anche in Williams con Carlos Sainz e Alexander Albon, in Haas con Esteban Ocon e Oliver Bearman, in Alpine con Pierre Gasly e Franco Colapinto e Aston Martin con Fernando Alonso e Lance Stroll.

Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio tutti gli 11 team ed i 22 piloti che prenderanno parte all’attesissimo Mondiale di Formula Uno 2026.

ELENCO TEAM E PILOTI MONDIALE F1 2026