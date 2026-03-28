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Formula 1GP Giappone

F1, risultati e classifica FP3 GP Giappone 2026: doppietta Mercedes, Leclerc argina Piastri

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1 ora fa

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Per approfondire:
Andrea Kimi Antonelli, Lewis Hamiltom
Andrea Kimi Antonelli / LaPresse

Andrea Kimi Antonelli si è imposto nella terza, nonché ultima, sessione di prove libere valevole per il Gran Premio del Giappone, evento in fase di svolgimento questo weekend dal circuito di Suzuka. Il pilota italiano, apparso in grandissimo spolvero, ha dato nuovamente filo da torcere al compagno di squadra George Russell, secondo classificato nel segno di una doppietta Mercedes già prevista in fase di pronostico e lanciatissima in vista delle qualifiche.

Precisamente il giovane bolognese ha fermato il cronometro a 1:29.362 arginando così Russell, secondo con uno svantaggio di 0.254. Al terzo posto si è invece accomodata la Ferrari di Charles Leclerc, il quale si è accontentato di un margine di 0.867 precedendo la McLaren di Oscar Piastri, quarto a +1.002.

Quinto posto invece per il secondo pilota della scuderia di Maranello, Lewis Hamilton, il quale ha segnato un gap di 1.021. Ad inseguirlo il detentore del titolo Lando Norris, sesto a +1.238 dopo aver saltato più di metà turno a causa di un problema alla batteria della sua vettura.

Riportiamo di seguito i risultati e la classifica delle FP3 valide per il GP del Giappone. Ricordiamo che le qualifiche cominceranno a partire dalle ore 7:00 italiane.

CLASSIFICA TEMPI FP3 GP GIAPPONE 2026 F1

  1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) — 1:29.362
  2. George Russell (Mercedes) — +0.254
  3. Charles Leclerc (Ferrari) — +0.867
  4. Oscar Piastri (McLaren) — +1.002
  5. Lewis Hamilton (Ferrari) — +1.021
  6. Lando Norris (McLaren) — +1.238
  7. Nico Hulkenberg (Audi Formula 1 Team) — +1.296
  8. Max Verstappen (Red Bull Racing) — +1.548
  9. Gabriel Bortoleto (Audi) — +1.638
  10. Pierre Gasly (Alpine F1 Team) — +1.720
  11. Isack Hadjar (Red Bull Racing) — +1.732
  12. Liam Lawson (Racing Bulls) — +1.735
  13. Arvid Lindblad (Racing Bulls) — +1.926
  14. Esteban Ocon (Haas F1 Team) — +1.964
  15. Oliver Bearman (Haas) — +2.196
  16. Alexander Albon (Williams Racing) — +2.371
  17. Franco Colapinto (Alpine) — +2.397
  18. Carlos Sainz (Williams) — +2.467
  19. Valtteri Bottas (Cadillac Formula 1 Team) — +3.141
  20. Sergio Perez (Cadillac) — +3.178
  21. Lance Stroll (Aston Martin) — +4.123
  22. Fernando Alonso (Aston Martin) — +4.167
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