F1, risultati e classifica FP3 GP Giappone 2026: doppietta Mercedes, Leclerc argina Piastri

Andrea Kimi Antonelli si è imposto nella terza, nonché ultima, sessione di prove libere valevole per il Gran Premio del Giappone, evento in fase di svolgimento questo weekend dal circuito di Suzuka. Il pilota italiano, apparso in grandissimo spolvero, ha dato nuovamente filo da torcere al compagno di squadra George Russell, secondo classificato nel segno di una doppietta Mercedes già prevista in fase di pronostico e lanciatissima in vista delle qualifiche.

Precisamente il giovane bolognese ha fermato il cronometro a 1:29.362 arginando così Russell, secondo con uno svantaggio di 0.254. Al terzo posto si è invece accomodata la Ferrari di Charles Leclerc, il quale si è accontentato di un margine di 0.867 precedendo la McLaren di Oscar Piastri, quarto a +1.002.

Quinto posto invece per il secondo pilota della scuderia di Maranello, Lewis Hamilton, il quale ha segnato un gap di 1.021. Ad inseguirlo il detentore del titolo Lando Norris, sesto a +1.238 dopo aver saltato più di metà turno a causa di un problema alla batteria della sua vettura.

Riportiamo di seguito i risultati e la classifica delle FP3 valide per il GP del Giappone. Ricordiamo che le qualifiche cominceranno a partire dalle ore 7:00 italiane.

CLASSIFICA TEMPI FP3 GP GIAPPONE 2026 F1