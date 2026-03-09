F1, quando sarà in pista Max Verstappen al Nürburgring Nordschleife?

Max Verstappen correrà la 54ma edizione dell’ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, appuntamento che vivremo nel weekend del 17 maggio e che sarà nuovamente valido anche per l’Intercontinental GT Challenge. L’olandese ha ufficializzato la prorpia presenza e per l’occasione guiderà una Mercedes AMG GT3 EVO schierata dal Winward Racing.

Il pluricampione della massima formula si alternerà al volante dell’auto n. 3 con Lucas Auer, Daniel Juncadella e Jules Gounon. L’equipaggio di primo profilo gareggerà chiaramente nella classe regina dell’Inferno Verde, la GT3 (denominata nel caso specifico anche SP9).

Prima dell’impegno di maggio, il n. 3 del Circus parteciperà alla seconda prova stagionale dell’ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie(NLS), specifico campionato che gareggia esclusivamente nell’impegnativo tracciato teutonico con delle competizioni da quattro ore.

Lo scorso anno Verstappen vinse la nona corsa dell’anno per quanto riguarda NLS con una Ferrari 296 GT3 schierata da Emil Frey Racing. Attualmente NLS 2 è l’unica prova presente nel calendario del Nordschleife non conocomitante con il Mondiale di F1.

Le cose potrebbero cambiare con la cancellazione oppure il rinvio del GP del Bahrain oppure di quello dell’Arabia Saudita, rispettivamente previsti in concomitanza di NLS3 e delle ‘Gare di qualificazioni’ della 24h Nürburgring (NLS4/5).

CALENDARIO MAX VERSTAPPEN NURBURGRING

NLS 2 – sabato 21 marzo

24h Nurburgring – 14/17 maggio

Potrebbero aggiungersi

NLS 3 – sabato 4 aprile (GP Bahrain)

NLS 4 (Qualy 1 24h Nurburgring) – sabato 18 aprile (GP Arabia Saudita)

NLS 5 (Qualy 2 24h Nurburgring) – domenica 19 aprile (GP Arabia Saudita)

