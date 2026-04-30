Max Verstappen: “Queste modifiche fanno il solletico, il prossimo anno spero ci siano cambiamenti più grandi”

Dopo più di un mese di pausa, la F1 è pronta a fare il proprio ritorno a Miami, località che ospiterà il quarto Gran Premio del Mondiale 2026. In attesa delle prove libere di domani, i piloti hanno rilasciato le proprie dichiarazioni alla stampa durante il consueto media-day. Tra i tanti commenti rilasciati c’è anche quello di Max Verstappen, atteso da un weekend di riscatto.

L’olandese ha fatto non poca fatica in questo inizio di stagione e la sua Red Bull non sembra essere una delle monoposto protagoniste del 2026. Il quattro volte campione del mondo, inoltre, ha continuato la sua personale sfida con la nuova F1 dopo l’entrata in vigore del regolamento. Verstappen ha così parlato delle modifiche introdotte Miami: “Queste modifiche sono un solletico. Sono speranzoso che il prossimo anno si potranno introdurre cambiamenti più grandi”.

Sulla possibilità di un ritiro dalla F1 ha aggiunto: “Niente di nuovo da questo punto di vista. Sono stato impegnato in altre cose nelle ultime settimane, ma ho ancora tempo. La partenza di Lambiase? Non c’entra niente, ho già spiegato come sono andate le cose. Abbiamo un rapporto molto onesto e aperto ed è andato tutto bene. Gli auguro il meglio, non c’è stato alcun rancore. Come team guardiamo avanti, credo sia sempre importante innovare e migliorare ed è esattamente quello che stiamo facendo”.