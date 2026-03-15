F1, Ferrari eccelle in partenza e nel riscaldare le gomme. Ma il margine di Mercedes resta ampio

Podio a Melbourne con Charles Leclerc. Podio a Shanghai con Lewis Hamilton. Il riassunto delle prime due uscite del Mondiale di Formula Uno 2026 della Ferrari è tutt’altro che da buttare via anzi. La scuderia di Maranello nel corso dell’inverno ha fatto le cose nella giusta maniera e tra poco le analizzeremo ma, ed è un grosso “ma”, là davanti c’è e rimane la Mercedes.

La W17 che ha già messo a segno due vittorie con George Russell (anche nella Sprint Race di ieri) e Andrea Kimi Antonelli fa letteralmente paura. La Power Unit realizzata a Brackley sta facendo tutta la differenza del mondo, su una monoposto che per il momento fila che è un piacere. La partenza è il grande tallone d’Achille ma, da li in avanti, le Frecce d’argento sono imprendibili o quasi.

In casa Ferrari c’è la sensazione che il progetto sia giusto. Le prime due gare lo hanno dimostrato. La SF-26 sembra lontana parente dalla pessima SF-25 di un anno fa. Risulta nettamente la migliore in partenza, dopo tempo immemore in casa Maranello sa portare gli pneumatici in temperatura in fretta ma, come detto, per ora non basta. Non è sufficiente. Le Mercedes sono ancora ampiamente davanti. Anche in Cina il gap sfiora il mezzo minuto e non è poco.

Il team capeggiato da Frederic Vasseur è della partita. E questo è già un punto di partenza importante dopo le macerie del 2025. La voglia di non lasciare nulla di intentato è ben nitida all’interno della scuderia emiliana. Charles Leclerc e Lewis Hamilton per il momento hanno estratto il massimo e confidano negli sviluppi. In uno schieramento nel quale le McLaren nemmeno riescono a scendere in pista, le Aston Martin tanto decantate non hanno ancora completato una gara e la Red Bull sembra in mare aperto, la Ferrari ha dimostrato di aver fatto le cose per bene. La Mercedes lo ha fatto e lo sta facendo ancor meglio. Non renderlo un assioma sarà nelle mani del team tinto di rosso.