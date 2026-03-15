F1, Lando Norris: “Mai avuto un problema del genere, vedremo cosa verrà fuori dalle analisi”

È Andrea Kimi Antonelli il vincitore del Gran Premio della Cina 2026, secondo appuntamento del Mondiale F1. Il bolognese, partito dalla pole position, ha condotto una gara perfetta nonostante una partenza fulmine delle Ferrari. Il pilota Mercedes conquista così la prima vittoria in F1 e riporta l’Italia sul gradino più alto del podio 20 anni dopo.

Doppietta per le frecce di argento con George Russell (+5.515) che si deve accontentare della piazza d’onore dietro al suo compagno di squadra. Confermano le posizioni della partenza le Ferrari che danno vita ad una lotta epica nel corso di tutto il GP. Alla fine è Lewis Hamilton (+25.267) ad aggiudicarsi il podio, il primo con la rossa davanti a Charles Leclerc (+28.894).

Incredibile la situazione in casa McLaren con entrambe le monoposto ritirate prima del semaforo verde. Risultato inaspettato per la scuderia britannica motorizzata Mercedes che totalizza uno 0 pesante per il prosieguo della stagione. Ai microfoni della F1, Lando Norris ha dichiarato: “Per noi quello che è successo oggi è stato una sorpresa. Non credo si fosse mai verificato questo problema e perciò non sappiamo neanche come risolverlo. Vedremo cosa verrà fuori dalle analisi”.