F1, Max Verstappen torna al Nürburgring. Sabato l’appuntamento con NLS 2

Max Verstappen torna in pista questo fine settimana in occasione della seconda competizione del 2026 per quanto riguarda il Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS), campionato tedesco che gareggia esclusivamente nell’Inferno Verde.

Il quattro volte campione del mondo di F1, reduce dal GP Cina in quel di Shanghai, è atteso alla terza apparizione all’interno del leggendario Nürburgring Nordschleife, la seconda al volante di una GT3 e di conseguenza nella classe regina.

L’olandese vinse infatti NLS 9 nel 2025 con una Ferrari 296 GT3 schierata da Emil Frey Racing. Quest’anno la situazione sarà ben diversa, il 28enne sarà infatti al volante di una Mercedes AMG GT3 EVO schierata dal team Winward Racing ed in compagnia di Daniel Juncadella e Jules Gounon.

Lo stesso equipaggio, con l’aggiunta di Lucas Auer, sarà in azione anche a maggio in occasione della 24h del Nürburgring, l’evento più importante della stagione che sarà nuovamente inserito anche nel calendario dell’Intercontinental GT Challenge.

Non è escluso che n. 3 di F1 possa effettuare altre competizoni sul tracciato tedesco vista la cancellazione del GP Bahrain e del GP Arabia Saudita, rispettivamente concomitanti con NLS 3 e le qualificazioni alla 24h Nürburgring (NLS 4/NLS 5). Più complicata la partecipazione ad NLS 3 vista la concomitanza di Juncadella, Auer e Gounon con l’opening round del GT World Challenge Europe Powered by AWS a Le Castellet.

NLS 2 è la prima vera ed ad oggi unica prova di preparazione sulla lunghezza delle quattro ore per la sfida di fine maggio. I regolamenti, i protagonisti impiegati e le auto sono infatti comparabili tra le due gare, cambia chiaramente la durata e parte del tracciato.

Per NLS si usa infatti l’Anello Nord del Nürburgring da 20km e la versione Sprint del circuito GP. La pista della 24h è invece leggermente più lunga: al Nordschleife si unisce infatti l’intero percorso che in passato ha accolto anche la F1 senza però la percorrenza della ‘Mercedes Arena’.

Il ’58. ADAC Barbarossapreis’ sarà visibile in diretta senza pagamento come tutte le prove del NLS sul canale YouTube del campionato oppure sul portale del Nürburgring. Il via è previsto per le 12.00 come da tradizione per tutti gli eventi al ‘Ring’.

NLS 2 PROGRAMMA

Sabato 21 marzo

NLS 2 – partenza ore 12.00

NLS 2 IN TV

Diretta streaming: canale ufficiale YouTube NLS e Nürburgring