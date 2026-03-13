F1, Max Verstappen: “Giornata disastrosa, il problema più grande sono le curve”

Si sono concluse con la doppietta Mercedes le prime Sprint Qualifying della stagione, valide per il Gran Premio della Cina 2026, secondo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Shangai la scuderia tedesca ha rimarcato la propria superiorità piazzando davanti a tutti George Russell. Crono di 1:31.520 per il britannico che conquista la seconda partenza al palo consecutiva, la prima per una Sprint.

Dietro di lui il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli, con un ritardo di 289 millesimi. Apre la seconda fila la McLaren di Lando Norris che paga ben 621 millesimi dalla vetta. Dietro di lui la Ferrari di Lewis Hamilton (+0.641) che domani potrà sfruttare la partenza per riportarsi sotto. Grande deluso della giornata Max Verstappen che firma solo l’ottavo crono, con un gap di 1.734 dalla migliore prestazione.

Tanti i piccoli problemi sulla Red Bull dell’olandese che ai microfoni della F1 ha dichiarato: “Tutto è stato un disastro in questa giornata. Non avevamo passo e grip, questo è stato il problema più grande. Perdevamo tantissimo in curva e questo innesca altri piccoli problemi. Non so se possiamo provare qualcosa di diverso per il resto del weekend, vedremo”.