F1, Max Verstappen critico: “Non si riesce a sorpassare come si deve, non dovrebbe essere così”

Si è concluso con la vittoria di Andrea Kimi Antonelli il Gran Premio del Giappone 2026, terzo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito storico di Suzuka, l’italiano, dopo una partenza non perfetta, ha sfruttato la finestra della safety car per riprendersi la leadership della gara ed ha successivamente costruito un gap significativo rispetto agli avversari.

Secondo successo consecutivo per il bolognese che balza in vetta alla classifica piloti. Si rivede in seconda posizione la McLaren di Oscar Piastri che conclude sul podio la sua prima gara del 2026. Completa il podio la Ferrari di Charles Leclerc, abile a tenere dietro la Mercedes di George Russell. Non riesce la rimonta a Max Verstappen che dopo una qualifica da dimenticare chiude in ottava piazza il suo Gran Premio.

L’olandese, dopo una buona partenza, ha poi passato il resto della gara dietro all’Alpine di Pierre Gasly, senza mai riuscire a superare il francese. Il quattro volte del campione del mondo ha così ironicamente commentato la sua gara: “Stavo decisamente contando i giri. Quindici, dieci, cinque, dai, sì, è finita. Ero dietro di lui (Gasly, ndr) anche in Cina, anche se in Cina sono stato dietro a molte macchine, ma con queste non si può sorpassare come si deve. Si può sorpassare, ma poi la batteria si scarica sul rettilineo successivo. Cerco solo di riderci su, perché non serve a niente comportarsi da frustrati tutto il tempo. Certo, non dovrebbe essere così.”