F1, Lewis Hamilton torna sul podio in Cina: “Ringrazio tutti gli uomini a Maranello, con Leclerc battaglia dura ma leale”

Si conclude con la fantastica vittoria di Andrea Kimi Antonelli il Gran Premio della Cina 2026, secondo appuntamento del Mondiale F1. L’italiano, partito dalla pole position, ha condotto una gara perfetta, conquistando a 19 anni la prima vittoria in carriera in F1. Il bolognese riporta dopo venti anni l’Italia sul gradino più alto del podio, l’ultimo fu Fisichella nel 2006.

Secondo GP e seconda doppietta Mercedes con piloti invertiti. Questa volta George Russell si è dovuto accontentare della seconda posizione dietro il compagno di squadra (+5.515). Si conferma sul podio la Ferrari con Lewis Hamilton (+25.267) che è riuscito a prevalere su Charles Leclerc (+28.894) dopo una intensa lotta. Per il britannico arriva il primo podio con la Scuderia di Maranello, il decimo in Cina.

Il sette volte campione del mondo ha così commentato la sua gara ai microfoni F1: “Innanzitutto congratulazioni a Kimi Antonelli. Per me è un onore condividere questo momento con te. Lui si preso il mio sedile in un grande team, congratulazioni alla Mercedes. Al momento sono fortissimi, abbiamo tanto lavoro da fare per raggiungerli. Però sono davvero contento, sono partito bene ed ho provato a tenere i piloti Mercedes dietro. Solo per la battaglia è stata una delle gare più piacevoli che ho vissuto. Anche la battaglia con Charles (Leclerc, ndr) è stata dura ma corretta e molto divertente. Dobbiamo continuare a spingere. Ci siamo anche toccati ma il contatto è stato leggero. Questa è la natura delle corse, bisogna lottare. Devo fare un ringraziamento a tutti gli uomini di Maranello. Non siamo nella posizione che vorremo ma abbiamo una grande base su cui lavorare”.