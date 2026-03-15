Dopo una Sprint spettacolare e qualifiche mozzafiato, siamo pronti per il Gran Premio della Cina! La scena è tutta per Kimi Antonelli, che ha conquistato una storica pole position, diventando il più giovane pilota di sempre a partire davanti a tutti in Formula 1. Un risultato incredibile che accende ancora di più l’attesa per una gara che promette spettacolo dall’inizio alla fine. Riuscirà Antonelli a trasformare la pole in vittoria? Chi saranno i protagonisti nella lotta per il podio? Seguite e commentate con noi la gara in diretta giro dopo giro! Diteci nei commenti: chi vincerà il GP della Cina?