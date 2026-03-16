F1, la Cina corrobora quanto detto dall’Australia. La Ferrari è in salute ed è l’antagonista della Mercedes

La Ferrari riparte dal Gran Premio di Cina con un’importante certezza, quella di essere la seconda forza in campo senza “se” e senza “ma”. Il Cavallino Rampante ha difatti dimostrato di ricoprire il ruolo di (unica) credibile antagonista della Mercedes nella rincorsa ai titoli iridati 2026.

Le Frecce d’Argento sono e restano più forti, ma non possono dormire sonni tranquilli, poiché la gittata delle Rosse può consentire a Charles Leclerc e Lewis Hamilton di colpire George Russell e Andrea Kimi Antonelli. Si è lavorato bene, a Maranello, questo è un dato di fatto che non può essere negato.

D’accordo, Mercedes ha lavorato meglio di tutti, ma cosa si dovrebbe dire di McLaren e Red Bull? I team che hanno raccolto più soddisfazioni nell’ultimo lustro sono in grossa difficoltà e arrancano. Viceversa, chi inseguiva è ora al vertice e i valori di questa fase iniziale di stagione sono conclamati.

L’Albert Park era un tracciato cittadino, peraltro con una superficie sconnessa. Shanghai, invece, è un autodromo vero, concepito e strutturato per esaltare le qualità dei progetti di ogni monoposto. Il responso, sia in Australia che in Cina è stato il medesimo. Le auto argentate sono quelle da battere, quelle tinte di rosso si attestano immediatamente alle loro spalle.

Se, in due ambiti così differenti, la situazione non cambia, può significare davvero che la W17 sia eccellente e che la SF-26 sia comunque ottima. Agatha Christie insegnava che “due indizi sono una coincidenza e tre fanno una prova”. Se vogliamo seguire questo mantra, allora bisognerà attendere Suzuka per emettere il primo verdetto preliminare. Cionondimeno, se le premesse sono quelle viste fra Australia e Cina, non c’è ragione di dubitare che i rapporti di forza vengano corroborati pure dal GP del Giappone.

Ovviamente, quanto sta accadendo nella F1 attuale, apre un tema forte. Lo sviluppo delle monoposto sarà ancora più cruciale del solito. Quanto margine di miglioramento ha la Ferrari e quanto la Mercedes? Russell e Antonelli possono fare da lepri e restare tali, oppure saranno preda dei segugi Leclerc e Hamilton avranno modo di raggiungerli?

Sono questioni che andranno dibattute e analizzate nelle prossime settimane. Di certo, la Cina ha ribadito quanto già detto dall’Australia, il Cavallino Rampante è tornato in salute, la SF-26 è superiore alla SF-25 e può regalare tante soddisfazioni ai sostenitori della Scuderia più amata dagli italiani. Per ora, va bene così.