F1, il conflitto in Medio Oriente potrebbe ridurre a 22 il numero dei GP: si rischia la cancellazione di Bahrain e Arabia Saudita

Nemmeno ha preso il via il Mondiale di Formula Uno 2026 che si rischia seriamente di dover depennare immediatamente due appuntamenti dal calendario. Mentre il fine settimana del Gran Premio di Australia sta per alzare il sipario sulla nuova annata, il conflitto in Medio Oriente rischia di riscrivere il programma del campionato. FIA e Liberty Media stanno valutando una situazione non semplice che andiamo ad analizzare nel dettaglio.

Com’è ben noto, qualche giorno fa Stati Uniti e Israele hanno dato il via ad una serie di attacchi verso l’Iran e, da quel momento, tutto il Medio Oriente è finito in stato di guerra. Dal Qatar agli Emirati Arabi nessuno può definirsi tranquillo al momento come ogni Nazione che sia vicina all’Iran. In questo caso il conflitto potrebbe andare pesantemente ad incidere anche sulle sorti del Mondiale di Formula Uno 2026. Nel weekend del 12 aprile, infatti, si dovrebbe disputare il Gran Premio del Bahrain, mentre nel fine settimana successivo, quello del 19 aprile, toccherebbe a quello dell’Arabia Saudita.

Il condizionale usato è d’obbligo. Non è ancora dato a sapersi quanto si protrarrà il conflitto mediorientale e ogni scenario sarà da prendere in considerazione. Un ulteriore problema per Liberty Media e FIA? Il tempo stringe e parecchio. Anche se siamo a più di un mese dai due eventi, le problematiche logistiche e legate alle spedizioni sono in realtà già quasi all’ordine del giorno. Senza contare, ovviamente, l’aspetto più importante di tutti, ovvero la sicurezza sotto ogni punto di vista. Già nei giorni scorsi erano arrivate proposte alternative da altri circuiti (tra i quali Imola, Portimao e Istanbul) ma, a sua volta, risulterebbe una opzione non semplice sempre pensando agli spostamenti e alla logistica, anticipando lo sbarco nel Vecchio Continente di due mesi rispetto al 7 giugno come previsto. Uno sforzo probabilmente impossibile.

A questo punto si rischia seriamente di dover cancellare due appuntamenti dal calendario della stagione 2026. Il Gran Premio del Bahrain di Sakhir e quello dell’Arabia Saudita di Jeddah sono a forte rischio ed il calendario potrebbe davvero scendere da 24 a 22 tappe. Ovviamente il CEO Stefano Domenicali e il suo staff stanno provando a trovare la soluzione migliore (anche pensando al livello economico con entrate ridotte) ma pensare di ricollocare a fine stagione due weekend è altamente complicato dato che, sostanzialmente, date libere non ce ne sono.