Kimi Antonelli scalda i motori in vista di Miami: “Pausa? Positiva ma troppo lunga. Quest’anno l’opportunità è grande”

Manca sempre meno alla ripresa del Mondiale 2026, costretto ad una pausa forzata lunga un mese a causa delle cancellazioni dei GP del Bahrein e dell’Arabia Saudita dettate dal conflitto attualmente in corso in Medio Oriente. La stagione riprenderà questo fine settimana con il GP di Miami, quarto appuntamento in calendario con un format che prevede anche lo svolgimento della Sprint Race, la seconda di questa annata sportiva.

Saranno tanti i piloti da tenere sotto stretta osservazione. Tra questi non può che esserci anche Andrea Kimi Antonelli, attuale leader della classifica motivato a vivere altri mesi da protagonista assoluto a bordo della sua Mercedes. Il giovane bolognese ha svelato ai microfoni di SportMediaset le sue sensazioni in vista dell’impegno negli Stati Uniti, parlando a lungo anche del periodo di stop:

“La pausa da un lato è stata positiva, poi però ha iniziato ad essere troppo lunga – ha detto Antonelli – Non vedo l’ora di tornare in pista. Ho fatto un test Pirelli, ho anche guidato un po’ in GT ma soprattutto ho cercato di rimanere attivo. È stato bello inoltre avere tempo per riflettere sulle prime tre gare, su cosa a volte non ha funzionato, su cosa invece ho fatto bene e dove avrei potuto fare un po’ meglio. Mi sto allenando e spingendo parecchio a livello di preparazione perché il finale di stagione sarà senza respiro“.

Antonelli ha poi aggiunto:” L’obiettivo per Miami è ripartire da dove avevamo lasciato in Giappone, o addirittura ancora più forti. Tra me e Russell c’è molto rispetto e finora abbiamo lavorato molto bene. Sono qui per vincere le gare e il Campionato: è per forza di cose il mio obiettivo. Sicuramente quest’anno io e George abbiamo un’enorme opportunità in termini di ambizioni personali e non vogliamo sprecarla. Al tempo stesso siamo consapevoli che è molto importante mantenere una buona dinamica nella squadra perché Mercedes a vincere il Mondiale Costruttori. Credo che il nostro rapporto sia forte e lo sarà per il resto dell’anno“.