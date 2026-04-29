F1, statistiche GP Miami 2026. Avremo il quarto vincitore diverso in cinque edizioni?

Domenica 3 maggio sarà il giorno in cui assisteremo alla quinta edizione del Gran Premio di Miami di F1. L’appuntamento ha trovato la sua collocazione naturale, se così può essere definita, proprio in questo momento dell’anno. La dinamica aiuta a mantenere la forte identità di un evento già impostosi prepotentemente all’attenzione del pubblico.

L’azzardata idea di proporsi come una sorta di trait d’union fra la F1 e il Superbowl era apparentemente folle. Al contrario, si è rivelata visionaria. D’altronde, il proprietario dell’autodromo e principale fautore del GP è Stephen Michael Ross, proprietario anche dei Dolphins, la squadra NFL di Miami, attorno al cui impianto si corre. In America, non si diventa multimilionari se non si ha una marcia in più rispetto agli altri!

La cornice dell’affascinante città della Florida, la sua “presa mediatica” e il vantaggio di essere ben conosciuta anche al di fuori degli USA hanno fatto il resto. Piaccia o non piaccia la cafoneria di cui è intriso l’appuntamento, bisogna ammettere che tale connotato ha impedito al GP di incappare nel peggiore dei mali, ovvero l’anonimato. It’s showtime, Ladies and Gentleman!

I NUMERI DEL GP DI MIAMI

Pilota con più vittorie: Max VERSTAPPEN (2)

L’olandese si è imposto sia nel 2022 che nel 2023. A seguire, due affermazioni McLaren con Lando Norris (2024) e Oscar Piastri (2025).

Piloti con più pole position: Max VERSTAPPEN (2)

Il neerlandese è stato il più rapido sul giro secco nel 2024 e nel 2025. Le altre due pole sono state appannaggio di Charles Leclerc (2022) e Sergio Perez (2023).

Piloti già saliti sul podio di Miami.

3 (2-1-0) – VERSTAPPEN Max

2 (1-1-0) – NORRIS Lando

2 (0-1-1) – LECLERC Charles

1 (1-0-0) – PIASTRI Oscar

1 (0-1-0) – PEREZ Sergio

1 (0-0-1) – SAINZ Carlos jr.

1 (0-0-1) – ALONSO Fernando

1 (0-0-1) – RUSSELL George

Team con più vittorie: RED BULL (2) e MC LAREN (2)

Il Drink Team si è imposto con Max Verstappen (2022, 2023). Il Team di Woking c’è riuscito con due piloti diversi (Lando Norris nel 2024 e Oscar Piastri nel 2025).

Team con più pole position: RED BULL (3)

Sergio Perez (2023) e Max Verstappen (2024, 2025) hanno portato le Lattine Volanti davanti a tutti dopo che Charles Leclerc aveva fatto altrettanto con la Ferrari nel 2022.

INCIDENZA DELLE QUALIFICHE

I più attenti avranno già notato come chi è partito dalla pole position non abbia ancora vinto! Max Verstappen si è imposto scattando dalla terza casella nel 2022 e dalla nona nel 2023. Nel 2024 ha trionfato Lando Norris (quinto in griglia), mentre nel 2025 ha festeggiato Oscar Piastri (quarto sullo schieramento).

Viceversa, i più rapidi in qualifica si sono attestati per tre volte alla posizione d’onore e al quarto posto in un’occasione. Situazione più unica che rara, considerando come si sia reiterata costantemente in tutte e quattro le edizioni!

PRECEDENTI SPRINT

Si sono già corse due Sprint.

Nel 2024 vinse Max Verstappen (Red Bull) davanti a Charles Leclerc (Ferrari) e Sergio Perez (Red Bull).

Nel 2025 ha primeggiato Lando Norris (McLaren), precedendo Oscar Piastri (McLaren) e Lewis Hamilton (Ferrari).