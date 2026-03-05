F1, Max Verstappen: “Sensazioni positive ai test, ma vorremmo essere un po’ più veloci”

Max Verstappen si presenta alla vigilia del Mondiale 2026 di Formula Uno con la consapevolezza di non ricoprire più il ruolo di uomo da battere, dopo cinque stagioni consecutive in cui ha vinto o ha comunque lottato per il titolo fino all’ultima gara. La rivoluzione regolamentare ha modificato le gerarchie tra i top team e ad oggi, in base all’andamento dei test pre-stagionali, Red Bull viene indicata da tanti addetti ai lavori come la quarta forza in campo.

In ogni caso si tratta di un buon punto di partenza per il nuovo progetto della RB22 motorizzata Red Bull Powertrains (in collaborazione con Ford), e Verstappen è il primo a riconoscerlo: “Sono molto contento di ciò che abbiamo fatto nei test invernali. È stato un momento incredibile e di grande orgoglio per tutti vedere come questo progetto si è integrato con il motore e la vettura. Sono rimasto piacevolmente sorpreso dalle sensazioni che ho provato“.

Il quattro volte campione iridato, nel corso del media day antecedente al weekend di gara australiano sulla pista di Melbourne, ha aggiunto: “Le modifiche al regolamento sono state molto complesse per tutti, ma il feeling in macchina e le prime esperienze con il motore e la macchina sono state positive. Certo, ho espresso la mia opinione sugli aspetti che non mi piacciono del regolamento, ma quello che abbiamo fatto all’interno del team è davvero molto buono. Siamo molto contenti di questo“.

Un fenomeno del calibro di Verstappen ha sempre fame di vittorie, quindi non può essere ancora del tutto soddisfatto: “Certo, se guardiamo alle prestazioni vorremmo essere un po’ più veloci, in realtà vogliono sempre essere più veloci, ma in base a ciò che abbiamo visto in Bahrain non siamo stati i più veloci. Comunque non ne ho idea. Dovremo aspettare e vedere a che punto siamo“.