F1, Charles Leclerc al bivio: o la Ferrari sarà competitiva per il Mondiale o le strade potrebbero separarsi

Charles Leclerc si appresta a iniziare l’ottava stagione da pilota Ferrari in F1. Un’annata carica di incognite, segnata dall’introduzione di un nuovo regolamento tecnico che inaugura l’ennesima rivoluzione del Circus. Monoposto e power unit di nuova generazione ridisegneranno gli equilibri in pista, riproponendo l’interrogativo che accompagna Maranello da oltre un decennio: la Rossa riuscirà a interrompere il digiuno iridato? L’ultimo titolo piloti risale al 2007, firmato da Kimi Räikkönen, mentre quello costruttori manca dal 2008.

È una domanda che si pone anche il monegasco, fresco di nozze con Alexandra e pronto a volare in Australia per il primo weekend stagionale. Il 2026 potrebbe rappresentare un crocevia nella sua carriera: Leclerc non è disposto a convivere con un altro Mondiale di transizione. Per un talento puro e ambizioso come il suo, il fascino del Cavallino Rampante conta, ma non può prevalere sull’obiettivo primario: conquistare il titolo.

I numeri della sua esperienza a Maranello raccontano una traiettoria fatta di lampi e incompiutezze: 171 Gran Premi disputati, 8 vittorie, 50 podi e 27 pole position. Colpisce lo squilibrio tra l’eccellente rendimento in qualifica e il bottino di successi in gara. Leclerc ha spesso saputo spingersi oltre i limiti della monoposto sul giro secco, esaltandone il potenziale; sulla distanza, tuttavia, le carenze strutturali del progetto sono emerse con regolarità, compromettendo risultati che parevano alla portata.

Il Mondiale scatterà dall’Albert Park Circuit di Melbourne, banco di prova immediato per valutare le ambizioni Ferrari. La SF-26 ha offerto segnali incoraggianti nei test invernali, prima a Barcellona e poi, soprattutto, in Bahrain. Ma come sempre sarà la pista a emettere il verdetto definitivo, chiarendo se Leclerc avrà finalmente tra le mani una vettura all’altezza del suo talento e delle sue ambizioni iridate.