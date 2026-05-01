La F1 riparte dopo una lunga pausa con il GP di Miami tra novità tecniche e la Sprint Race

Dopo 33 giorni, finalmente, tornerà in scena la Formula Uno. Ci eravamo lasciati con il Gran Premio del Giappone di Suzuka del 29 marzo e oggi, venerdì primo maggio, si potrà dare il nuovo via al Mondiale 2026. Come ben sappiamo il mese di aprile è stato di totale riposo viste le cancellazioni dei Gran Premi di Bahrain e Arabia Saudita, per cui l’attesa per il fine settimana del Gran Premio di Miami è elevatissima.

Il quarto appuntamento stagionale, che si disputerà sul tracciato ricavato attorno all’Hard Rock Stadium della città della Florida, prenderà il via proprio nella giornata odierna e non darà il minimo respiro ai protagonisti. Non ci sarà tempo per togliersi la ruggine di dosso con calma. Non si potranno valutare le novità tecniche con agio. No. Il format del weekend sarà rivoluzionato per la Sprint Race. Un ulteriore motivo di difficoltà per piloti e team. Le emozioni non mancheranno.

Quale sarà il programma della giornata? A Miami si partirà alle ore 18.00 italiane (le ore 12.00 locali) con la prima sessione di prove libere. Anzi, l’unica sessione di prove libere, dato che alle ore 22.30 sarà la volta della Sprint Qualifying che andrà a comporre lo schieramento di partenza della Sprint Race di domani che prenderà il via alle ore 18.00, mentre le qualifiche per la gara e il Gran Premio vero e proprio saranno alle ore 22.00.

Dove eravamo rimasti? A Suzuka era andato in scena il secondo trionfo consecutivo di Andrea Kimi Antonelli che si era preso la vetta della classifica generale con 72 punti contro i 63 di George Russell. Terza posizione per Charles Leclerc con 49, quarto Lewis Hamilton con 41, quindi Lando Norris con 25 e Oscar Piastri con 21. Miami rivoluzionerà tutto? Lo scopriremo sin da questa sera. Sicuramente le scuderie hanno avuto modo e tempo di mettere mano alle rispettive monoposto e le novità tecniche non mancheranno. Si aprirà un nuovo campionato?