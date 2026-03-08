ll primo appuntamento del mondiale Formula 1 2006 a Melbourne regala qualifiche piene di colpi di scena e risultati sorprendenti. Tra outsider protagonisti e grandi nomi in difficoltà, la griglia di partenza del GP d’Australia promette spettacolo. Ma c’è anche chi sembra avere già il passo del dominatore. Riuscirà a confermarsi anche in gara oppure assisteremo a un’altra sorpresa? Segui con noi il commento in diretta del GP di Melbourne 2006 per rivivere strategia, sorpassi e momenti chiave della gara.