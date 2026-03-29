F1, Fernando Alonso guarda al bicchiere mezzo pieno: “Le vibrazioni sono ancora presenti ma almeno ho finito la gara”

Altro giro, altra delusione per Fernando Alonso. Il pilota spagnolo, infatti, non è andato oltre la diciottesima posizione al termine del Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato di Suzuka si è completato un ennesimo fine settimana da incubo per la scuderia inglese. Lance Stroll ha chiuso ultimo, mentre l’asturiano ha fatto poco meglio, finendo anche doppiato.

La vittoria nella gara di Suzuka è andata ad Andrea Kimi Antonelli quindi secondo Oscar Piastri a 13.7 secondi, mentre è terzo un solidissimo Charles Leclerc a 15.2. Quarto un deluso George Russell a 15.7, quinto Lando Norris a 23.4, mentre è sesto Lewis Hamilton a 25.0. Settimo Pierre Gasly a 32.3, ottavo Max Verstappen a 32.6, quindi nono Liam Lawson a 50.1, mentre completa la top10 Esteban Ocon a 51.2.

Al termine della gara di Suzuka il pilota due volte campione del mondo ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste post-gara cercando di guardare al bicchiere mezzo pieno: “C’è ancora molto margine di miglioramento, ma almeno abbiamo portato a termine la prima gara. Le vibrazioni? Ovviamente erano ancora presenti ma, quantomeno, mi hanno dato modo di concludere il Gran Premio che non era per nulla scontato”.