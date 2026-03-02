F1, confermato il GP d’Australia: “Piloti, ingegneri e team principal saranno qui”

La crisi internazionale esplosa dopo l’attacco all’Iran di Stati Uniti ed Israele sembra non aver avuto ripercussioni sul GP d’Australia di F1: il CEO della manifestazione prevista nel fine settimana, Travis Auld, ha affermato che piloti e squadre arriveranno a Melbourne nei tempi previsti.

Il CEO rassicura sul regolare svolgimento della gara nonostante l’attuale situazione internazionale: “La F1 è esperta nello spostare le persone in tutto il mondo Hanno riprogrammato rapidamente i voli. Mi è stato detto che ora tutti sono chiusi dentro e arrivano entro i tempi richiesti“.

Gli attori principali del fine settimana saranno in pista: “I piloti saranno qui, gli ingegneri saranno qui, i team principal saranno qui, sono coloro a cui è stata data priorità. Alcuni degli altri staff stanno partendo adesso, probabilmente potremmo fare la gara anche senza di loro, ma fortunatamente siamo riusciti a portare qui tutti quelli che devono essere qui“.