MotoGP, la ‘genialata’ di Aprilia ispirata a una soluzione della McLaren in F1

Aprilia si prepara a diventare il primo costruttore in MotoGP a introdurre, di fatto, una forma di aerodinamica attiva sfruttando una zona grigia del regolamento? Ne parla Simon Patterson su The-Race. Come è noto, le norme vietano componenti aero regolabili, sia attivamente sia passivamente, ma la casa di Noale ha aggirato il divieto non modificando le ali, bensì il flusso d’aria che le investe.

Come spiega Patterson, il sistema, visto nei test di Sepang, utilizza uno “switch fluidico”: uno sfiato sulla carenatura che il pilota può chiudere con gli avambracci quando è rannicchiato sul rettilineo. In questo modo viene alterato il comportamento degli elementi a effetto suolo, riducendo il drag e aumentando la velocità massima, senza ricorrere a parti mobili.

Aprilia, già punto di riferimento aerodinamico negli ultimi anni — sottraendo centralità a Ducati nel contesto della classe regina — punta così a compensare il limite di velocità di punta della RS-GP, emerso nonostante i progressi in curva evidenziati anche da Marco Bezzecchi nel finale di stagione.

Un’idea che ricorda l’F-duct introdotto nel 2010 dalla McLaren in F1: anche in quel caso era il pilota a deviare il flusso per ridurre la resistenza aerodinamica. Con un solo aggiornamento aero consentito a stagione e un cambio regolamentare in arrivo nel 2027, la scuderia di Noale potrebbe ora godere in esclusiva dei vantaggi di questa intuizione: una mossa regolamentare tanto sottile quanto potenzialmente decisiva.