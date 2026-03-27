Errani/Paolini-Mertens/Zhang oggi, WTA Miami 2026: orario semifinale, tv, programma, streaming

Sara Errani e Jasmine Paolini affronteranno la coppia composta dalla belga Elise Mertens e dalla cinese Shuai Zhang nella semifinale di doppio femminile del torneo WTA 1000 di Miami. L’appuntamento sul cemento della località statunitense è nel cuore della notte italiana di sabato 28 marzo, visto che sarà il quarto match sul Centrale a partire dalle ore 18.00 di oggi venerdì 27 marzo e incomincerà non prima delle ore 01.00.

In precedenza, infatti, si disputeranno l’altra semifinale di doppio e le due semifinali del singolare maschile (a mezzanotte Jannik Sinner se la dovrà vedere con il tedesco Alexander Zverev). Le teste di serie numero 1 incroceranno la quarta forza del seeding e inseguiranno la qualificazione all’atto conclusivo, da disputare contro la vincente del confronto tra Dabrowski/Stefani e Siniakova/Townsend. L’obiettivo è quello di alzare al cielo il trofeo dopo aver perso le semifinali a Doha e a Indian Wells

Le nostre portacolori si presenteranno all’appuntamento dopo aver regolato Aoyama/Eikeri, Nicholls/Mihalikova e Routliffe/Muhammad in due set e fornendo delle ottime impressioni dal punto di vista tecnico e di condizione fisica; le avversarie sono reduci dal match tie-break vinto contro Sanders/Pegula (soffertissimo 14-12 al termine di un incontro molto tirato), in precedenza avevano sconfitto Tjen/Chan all’esordio e McNally/Brady al secondo turno (con tanto di tie-break nel secondo set).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Errani/Paolini-Mertens/Zhang, semifinale di doppio nel WTA 1000 di Miami. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Super Tennis, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Miami sono cinque ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO ERRANI/PAOLINI-MERTENS/ZHANG WTA MIAMI

Sabato 28 marzo

Quarto match dalle ore 18.00 e non prima delle ore 01.00 Jasmine Paolini/Sara Errani vs Elise Mertens/Shuai Zhang – Diretta tv su Super Tennis, Sky Sport Uno Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 18.00 di venerdì 27 marzo sul Centrale, si giocheranno nell’ordine: Dabrowski/Stefani-Siniakova/Townsend, Lehecka-Fils (non prima delle ore 20.00), Zverev-Sinner (non prima delle ore 00.00). Al termine toccherà alle azzurre.

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI-MERTENS/ZHANG: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Super Tennis, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; Sky Go, NOW, SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.