Equitazione: Global Champions League e Global Champions Tour, tappa di Doha rinviata

Global Champions League e Global Champions Tour 2026, i più importanti circuiti annuali equestre di salto ostacoli, non partiranno in calendario con la data inaugurale prevista dal 4 al 7 marzo a Doha, in Qatar.

Stante la situazione mondiale riguardante lo scenario bellico, il board della manifestazione e il Doha Equestrian Tour hanno emesso un comunicato congiunto nel quale hanno preso atto della situazione segnalando che si proverà a fare un nuovo tentativo per l’organizzazione dell’evento a partire dal prossimo 11 marzo:

“Il Longines Global Champions Tour e il Doha Equestrian Tour comunicano che l’evento in programma a Doha dal 4 al 7 marzo 2026 non si svolgerà nelle date previste, a causa dell’attuale situazione nella regione.

La decisione è stata adottata a seguito di un’attenta valutazione delle restrizioni dello spazio aereo, dei tempi di viaggio per i partecipanti e delle limitazioni operative generali.

Allo stato attuale, il programma del Doha Equestrian Tour dovrebbe riprendere a partire dall’11 marzo. Ulteriori aggiornamenti in merito agli eventi restanti saranno comunicati nei prossimi giorni.

Il Longines Global Champions Tour e il Doha Equestrian Tour confermano il loro pieno impegno nella partnership di lungo periodo con Al Shaqab.

La sicurezza e il benessere di cavalli, atleti, team, partner, staff e spettatori rappresentano la priorità assoluta. Entrambe le organizzazioni stanno operando in stretto coordinamento e confermano che tutti i cavalli e il personale attualmente presenti in loco sono sani e al sicuro.

Si ringrazia la comunità per la fiducia, la comprensione e il continuo supporto”.

Al netto della data di recupero della prima tappa della manifestazione, il circuito dovrebbe tornare in scena negli Stati Uniti: a Miami Beach, dal 3 al 5 aprile 2026.