Elena Curtoni si sfoga: “Anni difficili, mi facevo delle domande. Ma dentro di me sapevo di averne”

Elena Curtoni vince il superG femminile della Val di Fassa valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’azzurra trionfa davanti alla norvegese Kajsa Vickhoff Lie, seconda a 0″26, ed all’altra azzurra Asja Zenere, terza col 33 a 0″27: ai microfoni di Rai 2 HD tutte le emozioni dell’italiana.

La gioia di Elena Curtoni: “La neve mi è piaciuta già dal primo giorno, quindi è una pista che mi piace, in superG l’ultima volta che avevamo gareggiato qui avevo fatto una bella gara. Ho dei bei ricordi e mi trovo sempre molto bene, certo essere lì davanti era da tanto che non lo facevo, quindi sono contenta perché ho dato tutto, e comunque come ogni gara ci ha provato al massimo ed oggi ha funzionato per davvero“.

Il riscatto dell’azzurra: “Gli ultimi anni sono stati tosti davvero, tornare qui, era da troppo che non stavo su quella sedia, era davvero tanto e sono riuscita a fare quello che volevo, quello che rincorrevo. Ormai negli ultimi anni ci credevo, perché dentro di me sapevo di avercelo ancora, però quando non arriva, poi inizi a farti delle domande, e gli anni passano, comunque non sono più proprio così giovane, quindi i dubbi iniziavano ad arrivare, ma sono contenta, è davvero bello”.

Le sensazioni dell’italiana dopo la certezza della vittoria: “Alla fine ho bisogno di conferme, ed ho bisogno di supporto, ma sono una che comunque fa le cose da sola, quindi se non riesco da sola a trovare quella fiducia e fare quel click in più, non ci riesco. Oggi ci sono riuscita ed è molto bello essere davanti ancora adesso, dopo tanti anni, perché era da tanti anni che non salivo sul podio, e poi vedremo cosa succederà, è un’annata di montagne russe, quindi vedremo. Si va a chiudere la stagione con il sorriso e questa è la cosa più bella, ma alla fine ho vissuto tutta la stagione cercando di godermi ogni gara, di godermi ogni allenamento ogni giorno, quindi è bello così. Adesso finiamo questa giornata, me la godrò tutta e mi riposerò e poi ci saranno le Finali, che mi piacciono. Bello cantare l’inno in Italia“.