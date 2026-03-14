F1, George Russell: “Poteva andare peggio, sono riuscito a limitare i danni”

Si scrive a Shangai un’altra pagina di storia della F1. Al termine delle qualifiche infatti, la pole position per il Gran Premio della Cina è stata conquistata da Andrea Kimi Antonelli che diventa il pilota più giovane di sempre ad ottenere una partenza al palo. Crono di 1:32.034 per il bolognese che riporta l’Italia sulla casella più importante dopo 17 anni, l’ultima volta fu di Giancarlo Fisichella a Spa (2009).

La Mercedes si dimostra la scuderia più veloce in qualifica e firma un’altra doppietta con George Russell in seconda posizione nonostante i problemi alla sua monoposto. Il britannico paga 222 millesimi dal suo compagno di squadra ed anticipa le due Ferrari. Un brillante Lewis Hamilton scatterà infatti in terza piazza (+0.351), davanti a Charles Leclerc (+0.364).

Al termine delle qualifiche, George Russell è intervenuto ai microfoni della F1: “Si dopo quell’inconveniente sono riuscito a limitare i danni. Nel Q2 stavamo cercando di risolvere il problema con l’ala anteriore, poi sono ripartito in Q3 e la macchina si è fermata. Non riuscivo a cambiare la marcia. Sono partito all’ultimo giro e senza batterie. Non ho potuto preparare bene le gomme. Kimi ha fatto comunque un ottimo lavoro, sono molto fiero di questo ragazzo. Per me poteva andare molto peggio. Domani dobbiamo tener conto della Ferrari, credo che Hamilton sarà combattivo”.