F1, Oscar Piastri: “Siamo ancora indietro sotto tutti gli aspetti”

Si sono concluse con la pole position di Andrea Kimi Antonelli le qualifiche del Gran Premio della Cina 2026, secondo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Shangai il bolognese ha firmato il miglior crono in 1:32.064, aggiudicandosi la prima partenza al palo della sua carriera. Il classe 2006 diventa così il pilota più giovane di sempre ad ottenere una pole position.

Dietro di lui l’altra Mercedes di George Russell, vittima di problemi non ancora accertati sulla sua monoposto. Ritardo di 222 millesimi per il britannico che ha comunque anticipato la Ferrari di Lewis Hamilton, terzo a 351 millesimi. La Scuderia di Maranello si è mostrata molto competitiva ed ha completato la seconda fila con la quarta piazza di Charles Leclerc (+0.364).

Ancora in difficoltà le McLaren. Oscar Piastri ha infatti firmato il quinto crono del Q3 (+0.486) e la scuderia britannica sembra essere ora la terza forza in griglia. L’australiano ha commentato così la sua qualifica: “Penso che al momento siamo un po’ indietro. Credo che la posizione in classifica sia più o meno quella giusta. Penso che il problema riguardi tutti gli aspetti, non siamo deboli in un punto specifico. Penso che oggi abbiamo probabilmente fatto un lavoro migliore nel massimizzare la potenza del motore, il che è positivo, ma, sì, al momento ci manca aderenza”.