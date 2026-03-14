F1, Lando Norris realistico: “È chiaro che siamo un passo indietro”

Andrea Kimi Antonelli ha da poche ora firmato la pole position nelle qualifiche del Gran Premio della Cina 2026, secondo appuntamento del Mondiale, entrando nella storia della F1. Il bolognese infatti è il pole man più giovane della storia con i suoi 19 anni e riporta l’Italia sulla casella numero uno a distanza di 17 anni, l’ultima volta fu di Giancarlo Fisichella a Spa.

Crono di 1:32.064 per l’italiano che si mette alle spalle il suo compagno di squadra George Russell di 222 millesimi. La Mercedes ribadisce quindi la sua forza ed è pronta a recitare un ruolo da protagonista in gara. Bene anche la Ferrari che occupa la seconda fila con Lewis Hamilton davanti a Charles Leclerc. Si confermano leggermente indietro le McLaren con il campione del mondo Lando Norris che non va oltre la sesta piazza (+0.544).

Il britannico ha così analizzato la sua qualifica: “Ho fatto un grande errore nell’ultima curva durante il primo tentativo che mi è costante qualche posizione. Meritiamo questa posizione, la Ferrari è più veloce. Domani sarà difficile gareggiare contro di loro. Non so come potrebbe essere la partenza, vedremo se riusciremo a mettere pressione su chi è davanti per condurre loro all’errore. È chiaro che siamo un passo indietro”.