Dove vedere in tv Zaynab Dosso oggi, Mondiali indoor atletica 2026: orari batterie, semifinali e finale, programma, streaming

Dopo il bronzo di Glasgow 2024 e l’argento di Nanchino 2025, Zaynab Dosso spera di continuare la sua progressione ai Campionati Mondiali indoor di atletica e punta al bersaglio grosso quest’oggi nei 60 metri a Torun 2026. La stella della velocità femminile italiana si presenta alla rassegna iridata che chiude di fatto la stagione invernale con l’obiettivo di riconfermarsi sul podio per la terza edizione consecutiva, ma le avversarie non mancano e servirà un’impresa eccezionale per fare il colpaccio.

La 26enne emiliana detiene la miglior prestazione mondiale dell’anno (il suo nuovo primato italiano di 6.99 firmato lo scorso 22 febbraio proprio sulla pista polacca) in coabitazione con la formidabile sprinter di Saint Lucia Julien Alfred, oro olimpico a Parigi 2024 nei 100 metri e vera grande favorita della vigilia per il successo. Dosso potrebbe aver bisogno di ritoccare ulteriormente il record nazionale per mettersi al collo il metallo più pregiato, ma servirà in ogni caso nella migliore delle ipotesi un crono nei pressi dei 7″ netti per andare a medaglia.

Di seguito il calendario completo, il programma, l’orario di inizio, il palinsesto tv e streaming dei 60 metri donne con Zaynab Dosso ai Mondiali indoor di atletica 2026. La competizione verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (batterie anche su Sky Sport Uno, semifinali e finale su RaiSportHD); in streaming su Rai Play (batterie su RaiPlay Sport 2), Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO GAREGGIA ZAYNAB DOSSO OGGI AI MONDIALI INDOOR

Sabato 21 marzo

Ore 11.05 Batterie 60 metri donne, con Zaynab Dosso – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Ore 20.14 Semifinali 60 metri donne, eventualmente con Zaynab Dosso – Diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Arena

Ore 21.20 Finale 60 metri donne, eventualmente con Zaynab Dosso – Diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Arena

PROGRAMMA ZAYNAB DOSSO AI MONDIALI INDOOR: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena; batterie su Sky Sport Uno, semifinali e finali su RaiSportHD.

Diretta streaming: Rai Play (batterie su RaiPlay Sport 2), Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.