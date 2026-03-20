Atletica, Diaz regala sogni all’Italia. Anthony ipnotizza sui 60 ai Mondiali Indoor, Cavalli e Riva in finale

L’Italia ha festeggiato la prima medaglia ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, incominciati oggi a Torun (Polonia), grazie all’encomiabile prestazione di forza fornita da Andy Diaz, capace di conquistare la medaglia d’oro nel salto triplo con tanto di miglior prestazione mondiale stagionale (17.47 metri). Gli altri due titoli della serata sono stati firmati dallo statunitense Jordan Anthony (superbo 6.41 di world lead sui 60 metri) e dalla statunitense Chase Jackson (bella spallata da 20.14 nel getto del peso).

Il movimento tricolore sorride anche per le finali dei 1500 metri raggiunte da Ludovica Cavalli e Federico Riva, il quale ha dato l’impressione di poter battagliare per salire sul podio. Samuele Ceccarelli e Filippo Randazzo sono stati eliminati nelle semifinali dei 60 metri, Pietro Arese ha corso un ultimo giro in calando e non è riuscito a raggiungere l’atto conclusivo dei 1500 metri. Domani si preannuncia grande spettacolo e l’Italia potrà calare gli assi Zaynab Dosso (60 metri) e Nadia Battocletti (3000 metri).

RISULTATI MONDIALI INDOOR ATLETICA OGGI

FINALI

SALTO TRIPLO (MASCHILE) – Andy Diaz ha tramortito l’intera concorrenza con il balzo in apertura da 17.47, firmando la miglior prestazione mondiale stagionale e mettendo tutti gli avversari con le spalle al muro. L’azzurro ha difeso il titolo conquistato dodici mesi fa a Nanchino, distanziando il giamaicano Jordan Scott (17.33) e l’algerino Yasser Mohammed Triki (17.30). Andrea Dallavalle, argento mondiale all’aperto lo scorso settembre, ha concluso al settimo posto con la misura di 16.90. Clicca qui per la cronaca della gara.

60 METRI (MASCHILE) – Jordan Anthony ha trionfato con il superlativo tempo di 6.41, lo stesso con cui Marcell Jacobs trionfò nel 2022. Il 21enne statunitense è diventato il quarto uomo della storia sul rettilineo in sala, ritoccando il personale di due centesimi e firmando la miglior prestazione mondiale stagionale. L’americano ha tramortito la concorrenza con una grande concorrenza, distanziando di quattro centesimi il giamaicano Kishane Thompson (argento olimpico e mondiale sui 100 metri) e il connazionale Travyon Bromell (oro iridato al coperto dieci anni fa). Samuele Ceccarelli e Filippo Randazzo erano stati eliminati in semifinale. Clicca qui per la cronaca della gara.

GETTO DEL PESO (FEMMINILE) – La statunitense Chase Jackson si è resa protagonista di una bella spallata da 20.14 metri e ha fatto saltare il banco, lasciandosi alle spalle la canadese Sarah Mitton (19.78) e la svedese Axelina Johansson (19.75, record nazionale). La Campionessa del Mondo all’aperto nel 2022 e nel 2023 ha conquistato il suo primo titolo iridato in sala dopo l’argento del 2022 e i bronzi delle ultime due edizioni.

SEMIFINALI

400 METRI (MASCHILE) – Tutto lascia pensare a un confronto a tre tra il canadese Christopher Morales Williams (45.35) e gli statunitensi Khaleb McRae (45.39) e Chris Robinson (45.46), ma attenzione al brasiliano Matheus Lima (45.71, record sudamericano) e all’ungherese Attila Molnar (45.81).

400 METRI (FEMMINILE) – La migliore del turno è stata la norvegese Henriette Jaeger (50.95), che ha preceduto la ceca Lurdes Gloria Manuel (50.96) e l’olandese Lieke Klaver (51.23): si preannuncia un confronto apertissimo per il titolo. In finale correranno anche la polacca Natalia Bukowiecka (51.41), la spagnola Blanca Hervas (51.58), la canadese Zoe Sherar (51.61), la keniana Mercy Oketch (51.90) e la haitiana Wadeline Venlogh (52.04).

BATTERIE

1500 METRI (MASCHILE) – Federico Riva ha aumentato l’andatura nelle ultime due tornate, ha guidato il gruppo all’inseguimento del fuggitivo Rok Markelj, ha provato la volata in vista della finale e si è imposto con il tempo di 3:40.52. Il primatista italiano, che si è lasciato alle spalle l’australiano Adam Spencer (3:40.79) e lo statunitense Nathan Green (3:40.97), potrà andare a caccia di una medaglia: attenzione allo spagnolo Mariano Garcia (3:38.19), al francese Titouan Le Grix (3:38.92), all’olandese Samuel Chapple (3:39.03), al portoghese Isaac Nader (3:43.58), allo svedese Samuel Pihlstroem (3:43.38) e allo spagnolo Carlos Saez (3:43.75). Clicca qui per la cronaca della gara.

1500 METRI (FEMMINILE) – Ludovica Cavalli corre una batteria molto accorta, chiude al terzo posto in 4:16.45 alle spalle della francese Agathe Guillemot (4:16.25) e della statunitense Nikki Hiltz (4:16.32), meritandosi così l’approdo all’atto conclusivo. Le grandi favorite della vigilia saranno l’etiope Birke Haylom (4:10.66), la britannica Georgia Hunter Bell (4:12.09) e l’australiana Jessica Hull (4:12.45). Clicca qui per la cronaca della gara.

EPTATHLON

Grazie a un bel 2.14 metri nel salto in alto, lo statunitense Kyle Garland si è avvicinato allo svizzero Simon Ehammer: l’elvetico resta al comando con 3.698 punti, ma ora l’americano è distante soltanto 38 lunghezze quando si devono disputare 60 ostacoli, salto con l’asta e 1000 metri. Più attardati l’altro statunitense Heath Baldwin (3.510) e i francesi Makenson Gletty (3.411) e Téo Bastien (3.376).