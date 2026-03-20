Andy Diaz in estasi: “Il secondo oro è meglio del primo, ha ceduto un po’ la gamba. Voglio il record del mondo!”

Andy Diaz si è laureato Campione del Mondo Indoor di salto triplo, difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Nanchino. Il fuoriclasse di origini cubane è riuscito a imporsi sulla pedana di Torun (Polonia) con la misura di 17.47 metri piazzati al primo tentativo e tramortendo l’intera concorrenza dall’alto della sua classe cristallina.

Andy Diaz ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Siamo un’Italia vincente e l’azzurro mi porta fortuna. Il secondo oro è meglio del primo, non era facile confermare il titolo ma ce l’ho fatta. Due settimane fa con il mio coach pensavamo di non venire qui e di passare direttamente alla stagione all’aperto“.

L’azzurro ha poi proseguito la propria analisi: “Ci siamo detti di provare, perché non c’era niente da perdere, e di andare a fare quello che ci piace. Il primo salto è stato molto facile, anche se mi ha ceduto un po’ la gamba. Sono molto contento di dare un’altra medaglia all’Italia, ringrazio tutte le persone che mi hanno aiutato a raggiungere questo traguardo. E adesso è festa!”.

L’allievo di Fabrizio Donato non si vuole nascondere: “Sul podio domani canterò per la terza volta l’inno di Mameli dopo gli ori a Europei e Mondiali nella scorsa stagione indoor, sarà un’emozione. E adesso? Vorrei provare a fare il record del mondo. Sarebbe bellissimo farlo in Italia, magari al Golden Gala”.