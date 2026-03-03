Dove vedere in tv PGE Projekt Varsavia-Trento, Champions League volley 2026: orario, programma, streaming

Trento affronterà il PGE Projekt Varsavia nei playoff della Champions League di volley maschile: i Campioni d’Italia sono stati costretti a disputare questa sfida da dentro o fuori dopo aver concluso il proprio girone al secondo posto alle spalle dei turchi dello Ziraat Bankkart Ankara e sono attesi da un incrocio decisamente complicato contro l’insidiosa compagine polacca, terza nel raggruppamento alle spalle di Civitanova e dei francesi del Montpellier.

L’appuntamento con la sfida d’andata è per mercoledì 4 marzo (ore 20.30), i dolomitici faranno visita agli avversari nella loro tana della Torwar Hall, impianto sempre difficile da espugnare. Trento non sta attraversando un buon momento a causa dei diversi infortuni, ha perso la semifinale della Supercoppa Italiana contro Perugia e ha tentennato nelle battute conclusive della regular season, dunque è chiamata a reagire se non vuole complicarsi anche il cammino nella massima competizione europea.

A guidare Trento saranno soprattutto gli attaccanti Theo Faure, Jordi Ramon e Daniele Lavia sotto la guida di Riccardo Sbertoli, Alessandro Michieletto è alle prese con un lento recupero ed era assente sabato a Trieste per la Supercoppa Italiana. La formazione guidata da coach Kamil Nalepka può annoverare tra le propria fila dei giocatori di livello internazionale come l’opposto Linus Weber, gli schiacciatori Kevin Tillie e Bartosz Bednorz, il centrale Yurii Semeniuk.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di PGE Projekt Varsavia-Trento, andata dei playoff della Champions League di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max (canale 206); in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PGE VARSAVIA-TRENTO, PLAYOFF CHAMPIONS LEAGUE

Mercoledì 4 marzo

Ore 20.30 PGE Projekt Varsavia vs Itas Trentino – Diretta tv su Sky Sport Max

PROGRAMMA VARSAVIA-TRENTO VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max (canale 206), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.