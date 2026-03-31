Dove vedere in tv Perugia-Guaguas Las Palmas, Champions League volley 2026: orario, programma, streaming

Mercoledì 1° aprile (ore 20.30) si giocherà Perugia-Guaguas Las Palmas, ritorno dei quarti di finale della Champions League di volley maschile. I Block Devils hanno avuto la meglio per 3-2 nel confronto d’andata disputato la scorsa settimana alle Canarie: dopo essersi issati sul 2-0, i Campioni d’Europa hanno subito la rimonta da parte dei sorprendenti spagnoli e sono stati trascinati al tie-break, dove sono riusciti a riemergere e a chiudere i conti in proprio favore.

I ragazzi di coach Angelo Lorenzetto saranno abbracciati dal proprio pubblico del PalaBarton e puntano a conquistare la qualificazione alla Final Four della massima competizione europea: per superare il turno e meritarsi l’approdo tra le quattro grandi del Vecchio Continente, la corazzata umbra dovrà vincere oppure perdere al tie-break e poi imporsi al golden set di spareggio. I rossoneri partiranno con i favori del pronostico, ma non dovranno sottovalutare la verve della grande rivelazione di questa stagione.

Perugiga sarà guidata dal palleggiatore Simone Giannelli, dall’opposto Wassim Ben Tara, dal centrale Roberto Russo, dallo schiacciatore Oleh Plotnytskyi. Dall’altra parte della rete spiccherà l’eterno Osmany Juantorena, spalleggiato da validi compagni di squadra come Francisco Bezerra, Nicolas Bruno e Helder Mendes sotto la guida di coach Sergio Camarero.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Perugia-Guaguas Las Palmas, ritorno dei quarti di finale della Champions League di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; garantita la diretta live testuale.

CALENDARIO PERUGIA-LAS PALMAS CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY OGGI

Mercoledì 1° aprile

Ore 20.30 Sir Sicoma Monini Perugia vs Guaguas Las Palmas – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA PERUGIA-LAS PALMAS: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.