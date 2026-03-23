Dove vedere in tv Conegliano-Novara, A1 volley femminile 2026: orario gara-3, programma, streaming

Martedì 24 marzo (ore 20.30) si giocherà Conegliano-Novara, gara-3 della semifinale scudetto di volley femminile. Al PalaVerde di Treviso andrà in scena il terzo atto della serie al meglio delle cinque partite (chi ne vince tre si qualifica alla finale): le Pantere conducono per 2-0 dopo essersi imposta al tie-break in rimonta nel primo confronto e dopo aver travolto le Zanzare con un secco 3-0 al PalaIgor nella partita disputata sabato sera.

Le ragazze di coach Daniele Santarelli possono chiudere i conti e meritarsi l’approdo all’atto conclusivo, mentre la formazione di coach Lorenzo Bernardi sarà obbligata a imporsi in trasferta per prolungare la serie e garantirsi la gara-4 di fronte al proprio pubblico. Assisteremo a un nuovo dominio delle Campionesse d’Europa oppure le piemontesi saranno rendere il match equilibrato e intenso come successo in gara-1?

A trascinare il sestetto di coach Daniele Santarelli, reduce dalla qualificazione ai quarti di finale della Champions League, saranno la bomber Isabelle Haak, le schiacciatrici Zhu Ting e Gabi, le centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella, la palleggiatrice Joanna Wolosz e il libero Monica De Gennaro. Novara farà leva soprattutto sull’opposto Tatiana Tolok, sulla centrale Sara Bonifacio, sulla regista Carlotta Cambi e sul martello Britt Herbots.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Novara, gara-3 della semifinale scudetto di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD e in diretta streaming su Rai Play, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CONEGLIANO-NOVARA, GARA-3 SEMIFINALE SCUDETTO

Martedì 24 marzo

Ore 20.30 Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano vs Igor Gorgonzola Novara – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA CONEGLIANO-NOVARA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.