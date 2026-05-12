Dove vedere in tv Italia-Francia, amichevoli volley femminile: orari, dove si giocano, streaming

L’Italia incomincerà la stagione affrontando la Francia in due amichevoli, entrambe previste in Piemonte: la nostra Nazionale di volley femminile scenderà in campo giovedì 14 maggio (ore 21.00) a Biella e poi si trasferirà a Novara per il secondo confronto, in programma venerdì 15 maggio (ore 21.00). Le azzurre apriranno la propria annata agonistica, scaldando in motori in vista della Nations League e, soprattutto, degli Europei di fine estate.

Il CT Julio Velasco ha convocato quindici giocatrici per questo doppio impegno. Spicca la presenza di due atlete che saranno sicuramente titolari durante la Nations League e la rassegna continentale: l’attaccante Ekaterina Antropova (attesissimo il suo esordio da schiacciatrice) e il libero Eleonora Fersino.

Presenti tre schiacciatrici molto attese: Stella Nervini, Gaia Giovannini, Loveth Omoruyi. La bomber di riferimento per questa occasione sembra essere Merit Adigwe, mentre la regista di punta sarà Carlotta Cambi- Sono assenti diverse big: Paola Egonu, Alessia Orro, Sarah Fahr, Anna Danesi, Myriam Sylla torneranno a disposizione in vista della rassegna continentale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di Italia-Francia, amichevoli di volley femminile previste a Biella e a Novara il 14-15 maggio. Entrambi gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204); prevista la diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-FRANCIA, AMICHEVOLI VOLLEY FEMMINILE

Giovedì 14 maggio

Ore 21.00 Italia vs Francia a Biella – Diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena

Venerdì 15 maggio

Ore 21.00 Italia vs Francia a Novara – Diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena

PROGRAMMA ITALIA-FRANCIA VOLLEY: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta testuale: OA Sport.

CONVOCATE ITALIA VOLLEY AMICHEVOLI CONTRO LA FRANCIA

Merit Adigwe (Imoco Volley); Ekaterina Antropova, Linda Nwakalor (Pallavolo Scandicci); Carlotta Cambi (Igor Volley); Eleonora Fersino (Pro Victoria Pallavolo); Giorgia Frosini, Francesca Scola (Volley Talmassons); Linda Manfredini, Denise Meli (Volley Bergamo); Dalila Marchesini (ASD Altino); Gaia Giovannini, Loveth Omoruyi (Megabox Vallefoglia); Stella Nervini, Ilaria Spirito (Chieri 76); Alice Tanase (Azzurra Volley Firenze).