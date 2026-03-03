Dove vedere in tv Busto Arsizio-Conegliano, A1 volley femminile 2026: orario, programma gara-2, streaming

Conegliano ha sudato più del previsto in avvio dei playoff scudetto, ma è riuscita a sconfiggere Busto Arsizio per 3-1 e a portarsi in vantaggio nella serie dei quarti di finale. Le Campionesse d’Italia conducono per 1-0 e sono dunque a metà dell’opera: serve un’altra vittoria per qualificarsi alla semifinale da disputare contro la vincente di Novara-Chieri, mentre le lombarde sono chiamate a imporsi nel secondo confronto se vorranno meritarsi la bella di spareggio.

La gara-2 si giocherà mercoledì 4 marzo (ore 20.30) nella tana delle Farfalle, desiderose di complicare il cammino alle favorite Pantere, che nel corso di questa stagione hanno perso tre partite. A guidare il sestetto di coach Daniele Santarelli saranno l’opposto Isabelle Haak, le schiacciatrici Gabi e Zhu Ting, la regista Joanna Wolosz, la centrale Sarah Fahr, il libero Monica De Gennaro, mentre le padrone di casa si affideranno soprattutto a Valeria Battista, Josephine Obossa e Alice Torcolacci.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Busto Arsizio-Conegliano, gara-2 dei quarti di finale dei playoff scudetto di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e VBTV, garantita la diretta live testuale su OA Sport, non è prevista diretta televisiva.

CALENDARIO BUSTO ARSIZIO-CONEGLIANO VOLLEY

Mercoledì 4 marzo

Ore 20.30 Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio vs Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano

PROGRAMMA BUSTO ARSIZIO-CONEGLIANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.