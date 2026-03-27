Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Miami 2026: orario finale, programma, streaming

Simone Bolelli e Andrea Vavassori non si fermano e battono anche la coppia formata dall’olandese Sander Arends e l’australiano John Patrick Smith, qualificandosi per la finale del Masters 1000 di Miami 2026. Il rodato binomio italiano se la vedrà nell’ultimo atto del prestigioso torneo statunitense con il team composto dal finlandese Harri Heliovaara ed il britannico Henri Patten.

Sul cemento della Florida si affronteranno le teste di serie n.7 (i nostri portacolori) e n.4 del seeding di doppio in un match che mette in palio il titolo nel secondo appuntamento del Sunshine Double. I precedenti non sorridono a Bolelli/Vavassori, che hanno perso ben cinque dei sei scontri diretti ufficiali disputati contro Heliovaara/Patten, reduci da una netta vittoria per 6-2 6-3 contro i fortissimi Marcel Granollers e Horacio Zeballos.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, valevole come finale del Masters 1000 di Miami 2026. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BOLELLI/VAVASSORI-HELIOVAARA/PATTEN ATP MIAMI 2026

Sabato 28 marzo

Stadium – Inizio alle ore 17.30 italiane

Simone Bolelli/Andrea Vavassori vs Harri Heliovaara/Henry Patten – Diretta tv su Sky Sport Tennis

PROGRAMMA BOLELLI/VAVASSORI-HELIOVAARA/PATTEN ATP MIAMI 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.