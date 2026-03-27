Bolelli/Vavassori non danno scampo ad Arends/Smith e planano in finale a Miami!

Prima finale Masters 1000 stagionale per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. La conquistano a Miami, battendo la coppia formata dall’olandese Sander Arends e dall’australiano John-Patrick Smith per 6-3 6-4. Ritornerà così il domani il superclassico che vede i due azzurri opposti a Heliovaara/Patten, vittoriosi su Granollers/Zeballos in modo netto (6-2 6-3) nell’altra semifinale.

La situazione di partenza vede i due italiani spingere subito sull’acceleratore, trovando già nel secondo game il deciding point che però, nella sua spettacolarità, va ad Arends/Smith. Diverso il destino del quarto gioco, e anche particolare: doppio fallo con fallo di piede sulla seconda di Arends che vale il break. Ne arrivano tre consecutivi, uno da deciding point e uno da gran pallonetto di Vavassori che risistema le cose sul 4-2. I turni di battuta di Bolelli prima e del torinese poi vanno via senza grandi problemi e così è 6-3.

Nel secondo parziale Vavassori continua a servire bene, mentre Bolelli ha qualche problema nel quarto gioco, ma viene salvato dalla volée del suo compagno sul deciding point che vale il 2-2. L’occasione buona il bolognese ce l’ha quando Arends sbaglia lo smash a seguire uno spettacolare suo recupero: a fare il resto c’è Vavassori con l’olandese che, sulla risposta di dritto del torinese, sbaglia malamente la volée alta. Dal 3-2 si andrebbe anche molto vicini al 5-2, solo che Arends si fa perdonare e tiene vicino sé stesso assieme a Smith. I due azzurri, però, vanno via tranquilli e agguantano la finale.

65% di prime in campo e 78% di punti vinti con esse per Bolelli e Vavassori, contro il 62% di Arends e Smith sia nell’una che nell’altra statistica. Per i due, pur da tanto tempo nei primi dieci o comunque nei loro dintorni, si tratta della prima volta assoluta in una finale 1000, e sarà una tutta da godere visti gli avversari.