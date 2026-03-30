Domenico Pozzovivo torna in gruppo a 43 anni! Accordo trovato con il Solution Tech Nippo Rali

Non è un’indiscrezione ne una notizia infondata: Domenico Pozzovivo è pronto al ritorno alle gare. Il corridore lucano, secondo quanto riportato da numerose testate, avrebbe firmato un contratto con il Solution Tech Nippo Rali, formazione professional toscana e sarebbe pronto a rimettere il numero sulla schiena tornando incredibilmente in gruppo a 43 anni.

L’ultima gara di Pozzovivo era stato il Giro di Lombardia 2024, al termine del quale salutò definitivamente le competizioni. La notizia di oggi ribalta completamente la scelta del recordman di presenze al Giro d’Italia (18), pronto ad affrontare il secondo capitolo della sua vita ciclistica. La sua carriera, iniziata nel 2005, gli ha regalato ben 13 successi da pro nonostante i numerosi infortuni rimediati ed innumerevoli top 10 nella Corsa Rosa.

Pozzovivo potrebbe tornare in gara già a fine aprile quando andrà in scena il Tour of the Alps. Sembra quindi ormai plausibile che torneremo a rivedere in gruppo il lucano, facilmente distinguibile dalla sua andatura barcollante a causa delle cadute. Il nativo di Policoro non ritoccherà per ora le presenze al Giro d’Italia; la Solution Tech Nippo Rali non ha infatti una Wild Card per l’edizione 2026.