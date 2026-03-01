Davide Tardozzi non si nasconde: “Gara negativa. Dobbiamo recuperare in fretta e dimenticarci le vittorie passate”

Davide Tardozzi si aspettava un altro umore al termine del Gran Premio di Thailandia, appuntamento inaugurale del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Buriram, infatti, il team Ducati Factory chiude con pochissimi motivi per sorridere. Marc Marquez è stato costretto al ritiro per colpa di una gomma forata nelle fasi finali della gara, mentre Francesco Bagnaia ha disputato una gara anonima chiudendo nono a 18 secondi dalla vetta.

La vittoria è andata all’Aprilia di Marco Bezzecchi, il secondo posto alla KTM di Pedro Acosta, mentre il podio viene completato dall’Aprilia del team Trackhouse di Raul Fernandez. Per trovare la prima Ducati bisogna scendere fino al sesto posto di Fabio Di Giannantonio. In poche parole davvero una domenica da dimenticare per la scuderia di Borgo Panigale. Erano esattamente 102 gare consecutive nelle quali almeno una moto bolognese chiudeva nella top5 di una gara.

Davide Tardozzi ha provato a fare un po’ il punto della situazione all’interno del team ufficiale ai microfoni di Sky Sport: “Cos’è successo a Marc Marquez? Direi che il quadro sia semplice. Al momento della foratura della gomma ha colpito il cordolo non nella maniera migliore e, dato che la copertura era molto molto usurata, non ha tenuto il colpo. In quei casi è sufficiente anche solo una piccola punta per lesionare uno pneumatico. Peccato, non stava disputando la migliore delle sue gare, ma chiudere così dispiace a tutti”.

Il team principal di Ducati Factory analizza poi il Gran Premio di Thailandia in maniera generale: “Che dire se non enormi complimenti a Marco Bezzecchi. Oggi, e lungo tutto il corso del weekend, ha dominato la scena. Si vedeva che ne aveva di più rispetto a tutti. Noi, invece, non siamo stati brillanti. Può succedere. Evidentemente ci sono momenti, dopo che hai vinto parecchio, nei quali paghi qualcosa. Direi che dobbiamo recuperare in fretta”.