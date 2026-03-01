Quando la MotoGP su TV8 oggi, GP Thailandia 2026: orario differita gara in chiaro

Il Gran Premio di Thailandia di MotoGP si disputerà alle ore 9:00 di domenica 1 marzo. La classe regina sarà preceduta, come d’abitudine, dalla gara della Moto3 (che andrà in scena dalle 6:00) e da quella della Moto2, programmata per le ore 7:15. Si parla, ovviamente, di orari italiani. A Buriram si scenderà in pista nel pomeriggio locale.

Quella del 2026 sarà la settima edizione di un appuntamento che avrà l’onere e l’onore di aprire il campionato iridato per la seconda volta nella storia. Inizialmente, si correva a fine stagione. Cionondimeno, la collocazione del Ramadan, ha invitato chi stila il calendario a evitare la concomitanza tra il più sacro dei mesi islamici e il GP del Qatar, tradizionale ouverture del Motomondiale.

Nel 2025 in MotoGP vinse Marc Marquez davanti al fratello Alex e a Francesco Bagnaia. Il podio del GP vero e proprio replicò in carta carbone quello della Sprint. Per quanto riguarda le classi inferiori, in Moto2 si impose Manuel Gonzalez, mentre in Moto3 primeggiò José Antonio Rueda. Fu, quindi, un weekend trionfale per gli spagnoli, che fecero en-plein.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Thailandia 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208); in differita gratis e in chiaro su TV8; in diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

Domenica 1 marzo (orari italiani)

Ore 4:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 6:00, Gara MOTO3

Ore 7:15, Gara MOTO2

Ore 9:00, GRAN PREMIO MOTOGP

PROGRAMMA GP THAILANDIA MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): non è prevista diretta TV gratis e in chiaro. TV8 proporrà le gare delle tre classi in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: SkyGO e Now, ma solo per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.