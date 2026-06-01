MotoGP, GP Ungheria 2026: programma, orari, tv, streaming, guida SKY e TV8

Prosegue senza soluzioni di continuità il Motomondiale 2026. Dopo la tappa del Mugello, infatti, il campionato non si fermerà e proseguirà già nel fine settimana in arrivo. Ci si sposterà di qualche centinaio di chilometri dato che siamo pronti per vivere il Gran Premio di Ungheria, ottavo appuntamento della stagione.

Si gareggerà sul tortuoso tracciato del Balaton Park che ha fatto il proprio esordio nella passata annata e, oggettivamente, non ha rubato l’occhio né ai piloti, né agli spettatori. Sulla pista magiara, tuttavia, ci attende una tappa di estrema importanza per l’intero campionato per tutte e 3 le classi che, per un motivo o per un altro, vogliono definire la propria classifica e capire chi saranno i reali candidati per il titolo iridato.

Come arriviamo all’evento? Nella classe regina in vetta alla classifica generale c’è sempre Marco Bezzecchi con 16 punti di vantaggio su Jorge Martin e 39 su Fabio Di Giannantonio. Quarto Pedro Acosta poi Ai Ogura, Raul Fernandez e Pecco Bagnaia a 91.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del Gran Premio di Ungheria sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) che trasmetterà ogni turno o sessione e Sky Sport 1 (201) che, in base alla programmazione, proporrà le fasi clou del weekend. Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) si potranno vedere live ed in chiaro le qualifiche della MotoGP, la Sprint Race e le tre gare in differita. In streaming, invece, si potrà seguire su NOW e SkyGO. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale di ogni turno della MotoGP e delle gare di Moto2 e Moto3.

PROGRAMMA GP UNGHERIA MOTOGP 2026

Venerdì 5 giugno

Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere 1

Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere 1

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere 1

Ore 13.15-13.50, Moto3, Pre-qualifiche

Ore 14.05-14.45, Moto2, Pre-qualifiche

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Pre-qualifiche

Sabato 6 giugno

Ore 08.40-09.10, Moto3, Prove libere 2

Ore 09.25-09.55, Moto2, Prove libere 2

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere 2

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Q1

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Q2

Ore 12.45-13.00, Moto3, Q1

Ore 13.10-13.25, Moto3, Q2

Ore 13.40-13.55, Moto2, Q1

Ore 14.05-14.20, Moto2, Q2

Ore 15.00, MotoGP, Sprint

Domenica 7 giugno

Ore 09.40-09.50, MotoGP, Warm Up

Ore 11.00, Moto3, Gara (20 giri)

Ore 12.15, Moto2, Gara (22 giri)

Ore 14.00, MotoGP, Gara (27 giri)